З армії Боснії звільнили двох військових, які прославляли воєнного злочинця Младича

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез у четвер офіційно підписав документи про звільнення двох військовослужбовців за результатами внутрішнього розслідування щодо "етнонаціоналістичних проступків" у Збройних силах країни.

Про це повідомляє Balkan Insight, інформує "Європейська правда".

Ці двоє входили до ширшої групи з 37 військовослужбовців, про яких Хелез цього місяця повідомив прокуратурі Боснії та Герцеговини у зв’язку з діями, що прославляли мертвого боснійсько-сербського воєначальника Ратко Младича.

Младич помер минулого місяця у в’язниці ООН у Нідерландах у віці 84 років, відбуваючи тюремне ув’язнення за геноцид та інші воєнні злочини, і був похований з військовими почестями в Белграді.

"Поки я є міністром оборони Боснії та Герцеговини, у Збройних силах не буде жодної терпимості до прославлення воєнних злочинців. Наші збройні сили мають залишатися інституцією, якій довіряє кожен громадянин, – організацією, що неухильно поважає жертв, правові рамки та цінності тривалого миру", – заявив Хелез після звільнень.

З 37 початкових скарг щодо прославлення Младича військовослужбовцями десять випадків було кваліфіковано як кримінальні правопорушення та передано до державної прокуратури разом із доказами.

Решту справ було передано до судових органів для визначення наявності серйознішої кримінальної відповідальності згідно з національним законодавством.

Згідно з Кримінальним кодексом Боснії, публічне заперечення геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, встановлених рішеннями міжнародних та національних судів, що мають обов’язкову силу, є незаконним. Порушення карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Повідомляли також, що МЗС Боснії та Герцеговини оголосило двох співробітників посольства Сербії в Сараєво персонами нон грата у відповідь на проведення у Белграді похорону Младича.

Більше про це у статті "Європейської правди": Найвища шана для "генерала-м'ясника". Як Сербія зупиняє рух до ЄС заради воєнного злочинця.