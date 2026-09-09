Боснія і Герцеговина висилає двох сербських дипломатів через похорон Младича

Міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Елмедін Конакович оголосив двох співробітників посольства Сербії в Сараєво персонами нон грата у відповідь на проведення у Белграді похорону командувача армії боснійських сербів, засудженого за геноцид та воєнні злочини, Ратко Младича.

Про це він оголосив у вівторок, повідомляє Televizija K3, пише "Європейська правда".

У вівторок військовому аташе Мілану Дулановичу та раднику представника сербського Агентства безпеки та розвідки Данко Максимовичу з посольства Сербії в Сараєво було надано 48 годин на те, щоб покинути Боснію і Герцеговину.

За словами Конаковича, причиною для такого рішення стала їхня діяльність, пов’язана з прославлянням Ратко Младича.

Крім того, глава МЗС заявив, що Боснія також утримається від підписання меморандуму про добросусідські відносини та співпрацю країн Західних Балкан, який має бути підписаний у Чорногорії 1 жовтня.

"З такою Сербією ми не підпишемо документи про добросусідські відносини", – сказав міністр на пресконференції, додавши, що Сербія "перейшла всі червоні лінії" своїми діями щодо похорону Младича.

Сербський президент Александар Вучич заявив, що Белград відповість на видворення своїх дипломатів взаємними кроками.

"Коли ви ухвалюєте рішення про висилку чиїхось дипломатів, вам слід задуматися, чи не вишле хтось інший ваших дипломатів", – наголосив Вучич.

Водночас сербський президент заявив, що не буде поспішати із кроками у відповідь, щоб "не втягнутися у спіраль істеричних реакцій".

7 вересня міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Елмедін Конакович анонсував майже повне відкликання персоналу дипломатичної місії країни в Сербії після того, як там поховали воєнного злочинця Ратко Младича.

Нагадаємо, Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня в Нідерландах. У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через похорон Младича, а також натякнула, що це може вплинути на вступ Сербії до Євросоюзу. Низка європейських держав також засудили вшанування та похорон воєнного злочинця у Сербії.

Більше про це у статті "Європейської правди": Найвища шана для "генерала-м'ясника". Як Сербія зупиняє рух до ЄС заради воєнного злочинця