У Сербії починається похорон воєнного злочинця Младича, який помер у в'язниці в Гаазі

У Сербії починаються поминальна служба і похорон командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого трибуналом у Гаазі за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

7 вересня у Сербії почалось прощання з командиром боснійських сербів Ратко Младичем, який помер в ув’язненні у Гаазі.

Funeral of convicted war criminal Ratko Mladic in Serbia https://t.co/Aeuj8x7DZd – Reuters (@Reuters) September 7, 2026

Сербська православна церква оголосила, що поминальну службу правитиме сербський патріарх Порфірій, вона відбудеться опівдні за місцевим часом у церкві Св. апостола Луки у Белграді.

Туди з раннього ранку стоїть черга охочих попрощатись з ним, а частина доріг у районі перекрита через велику кількість людей, які прямують до церкви пішки. Всередині та довкола храму діють посилені заходи безпеки. Серед присутніх багато ветеранів та медіа.

Народ који поштује своју прошлост и своје генерале има будућност. Овај масовни одзив грађана данас јесте историјски тренутак.



ГЕНЕРАЛ РАТКО МЛАДИЋ ХЕРОЈ!

🇷🇸🇷🇸🇷🇸🫡 pic.twitter.com/BSWEar7tke – Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) September 7, 2026

Перед цим у неділю була церемонія прощання в державному Будинку армії в центрі Белграда, туди прийшли у тому числі міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч та президент Республіки Сербської Синиша Каран.

Младича поховають на кладовищі Топчидер, де похована також його донька Ана.

Нагадаємо, Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня у в’язниці в Нідерландах. У четвер його тіло доставили до Белграда урядовим літаком. Зустрічати труну, накриту прапором Сербії, прибув міністр юстиції Ненад Вуїч та почесна варта сербської армії.

Під час перевезення труни містом прихильники Младича зустрічали кортеж на мостах і розвішували банери з написами "Дякуємо, генерале" та "Ласкаво просимо додому, генерале".

У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через запланований похорон Младича.

Перед цим Кос дала зрозуміти, що похорон Младича може вплинути на вступ Сербії до Євросоюзу.