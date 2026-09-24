Из армии Боснии уволили двух военных, прославлявших военного преступника Младича

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез в четверг официально подписал документы об увольнении двух военнослужащих по итогам внутреннего расследования в связи с "этнонационалистическими проступками" в Вооруженных силах страны.

Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

Эти двое входили в более широкую группу из 37 военнослужащих, о которых Хелез в этом месяце сообщил прокуратуре Боснии и Герцеговины в связи с действиями, прославлявшими умершего боснийско-сербского военачальника Ратко Младича.

Младич скончался в прошлом месяце в тюрьме ООН в Нидерландах в возрасте 84 лет, отбывая тюремное заключение за геноцид и другие военные преступления, и был похоронен с воинскими почестями в Белграде.

"Пока я являюсь министром обороны Боснии и Герцеговины, в Вооружённых силах не будет никакой терпимости к прославлению военных преступников. Наши вооруженные силы должны оставаться институтом, которому доверяет каждый гражданин, – организацией, неукоснительно уважающей жертв, правовые рамки и ценности прочного мира", – заявил Хелез после увольнений.

Из 37 первоначальных жалоб на прославление Младича военнослужащими десять случаев были квалифицированы как уголовные правонарушения и переданы в государственную прокуратуру вместе с доказательствами.

Остальные дела были переданы в судебные органы для определения наличия более серьезной уголовной ответственности в соответствии с национальным законодательством.

Согласно Уголовному кодексу Боснии, публичное отрицание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, установленных имеющими обязательную силу решениями международных и национальных судов, является незаконным. Нарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Сообщалось также, что МИД Боснии и Герцеговины объявил двух сотрудников посольства Сербии в Сараеве персонами нон грата в ответ на проведение в Белграде похорон Младича.

Подробнее об этом в статье "Европейской правды": Высшая честь для "генерала-мясника". Как Сербия останавливает движение в ЕС ради военного преступника.