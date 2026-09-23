ЗМІ: країни Балтії просять ЄС виділити 500 млн євро на посилення захисту від дронів

Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням негайно виділити 500 мільйонів євро на посилення систем протидії дронам у балтійських країнах.

Про це йдеться у листі міністрів оборони трьох країн, адресованому Єврокомісії, про який стало відомо виданню Iltalehti, пише "Європейська правда".

У понеділок міністри оборони країн Балтії надіслали листа до Європейської комісії із закликом якнайшвидше надати додаткову підтримку для зміцнення їхньої протиповітряної оборони на тлі посилення російських загроз.

Ці країни сподіваються, що ЄС зможе надати додаткове фінансування на захист регіону від дронів уже протягом 2026 року.

Посилення захисту від дронів у Балтійському регіоні є нагальним завданням, оскільки є ймовірність, що Росія спробує перевірити на практиці 5-ту статтю НАТО, завдавши ударів безпілотниками по східному флангу Альянсу.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони "не здадуться", якщо на них нападуть.

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс вважає, що система виявлення повітряних загроз в Литві все ще має чимало недоліків і має бути посилена для протидії масованим атакам.