В Латвию прибыли немецкие истребители Eurofighter: усилить безопасность во время выборов

В четверг, 24 сентября, на военной базе Национальных вооружённых сил Латвии в Лиелварде приземлились четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Истребители будут находиться в Латвии недолго – примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников.

Присутствие союзников и способность в короткие сроки усилить оборону восточного фланга НАТО подтверждают солидарность союзников, а также возможности коллективной обороны альянса и его готовность защищать воздушное пространство Латвии и всего НАТО, подчеркнули в латвийском Министерстве обороны.

По инициативе министра обороны Латвии Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат военно-воздушные силы Германии, Италии и Турции.

Также стоит отметить, что, по данным СМИ, Эстония, Латвия и Литва обратились к Европейской комиссии с просьбой немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление систем противодействия дронам.

Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал мнение, что Европа не успевает за развитием технологий беспилотников и воздушной войны в Украине, а также подчеркнул, что большинство стран НАТО не смогут отразить атаку российских ракет в случае расширения конфликта.