Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених.

Про це йдеться на сайті білоруського лідера, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з офіційною заявою, Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених, серед яких 13 осіб, що вчинили "злочини екстремістського характеру", тобто є політичними в’язнями.

Більшість помилуваних – 10 людей – це жінки.

Усі вони подали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялися у скоєному, а також пообіцяли вести законослухняний спосіб життя, йдеться в офіційній заяві.

Імена помилуваних не вказані.

Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".