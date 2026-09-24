Лукашенко помилував 15 осіб, з яких більшість – політв'язні
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених.
Про це йдеться на сайті білоруського лідера, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з офіційною заявою, Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених, серед яких 13 осіб, що вчинили "злочини екстремістського характеру", тобто є політичними в’язнями.
Більшість помилуваних – 10 людей – це жінки.
Усі вони подали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялися у скоєному, а також пообіцяли вести законослухняний спосіб життя, йдеться в офіційній заяві.
Імена помилуваних не вказані.
Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів.
В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".