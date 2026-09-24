Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых.

Об этом говорится на сайте белорусского лидера, сообщает "Европейская правда".

Согласно официальному заявлению, Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, среди которых 13 человек, совершивших "преступления экстремистского характера", то есть являющихся политическими заключенными.

Большинство помилованных – 10 человек – это женщины.

Все они подали ходатайства о помиловании, признали свою вину, раскаялись в содеянном, а также пообещали вести законопослушный образ жизни, говорится в официальном заявлении.

Имена помилованных не указаны.

Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил об освобождении 25 белорусских политзаключённых.

В обмен на освобождение политзаключённых США снят санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".