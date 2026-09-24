Лукашенко помиловал 15 человек, большинство из которых – политзаключенные
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых.
Об этом говорится на сайте белорусского лидера, сообщает "Европейская правда".
Согласно официальному заявлению, Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, среди которых 13 человек, совершивших "преступления экстремистского характера", то есть являющихся политическими заключенными.
Большинство помилованных – 10 человек – это женщины.
Все они подали ходатайства о помиловании, признали свою вину, раскаялись в содеянном, а также пообещали вести законопослушный образ жизни, говорится в официальном заявлении.
Имена помилованных не указаны.
Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил об освобождении 25 белорусских политзаключённых.
В обмен на освобождение политзаключённых США снят санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".