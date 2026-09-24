Кандидат в президенты Франции о заявлениях Ле Пен по поводу Украины: Россия ждет именно вас

Экс-премьер-министр Франции и кандидат в президенты от партии Renaissance ("Возрождение") Габриэль Атталь раскритиковал заявления своей потенциальной соперницы, неформального лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен относительно войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X.

Возмущение Атталя вызвало недавнее заявление Ле Пен о том, что Франция больше не может поддерживать Украину финансово из-за своего сложного экономического положения.

Экс-премьер обвинил лидера ультраправых в том, что она ставит под угрозу безопасность Франции и Европы.

"Программа госпожи Ле Пен ясна: пожертвовать нашей безопасностью и подарить Украину и Европу Путину на серебряном блюде", – написал Атталь.

Кандидат от партии Renaissance подчеркнул, что Украина является щитом для Франции, а Россия, в свою очередь, только и ждет победы Ле Пен на выборах.

"Украина – наш щит. Отказаться от нее – значит нарисовать на себе мишень. Россия только этого и ждет. Россия ждет именно вас", – отметил Атталь.

Отметим, что Ле Пен уже ранее заявляла, что, по её мнению, Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

19 сентября два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" – Марин Ле Пен, которая является главным кандидатом на пост президента, и Жордан Барделла – в совместном заявлении заняли твердую позицию в отношении Москвы.

Читайте также: Секрет выживаемости Ле Пен. Почему ультраправая кандидатка может возглавить Францию после трех поражений.