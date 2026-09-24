Глава МИД Венгрии заявила о позитивных сдвигах в диалоге с Киевом по вопросу национальных меньшинств

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ожидает положительных результатов в сотрудничестве с Украиной по вопросу национальных меньшинств в следующем месяце.

Об этом она сказала в интервью Telex, пишет "Европейская правда".

Министр заявила, что Украине и Венгрии удалось урегулировать недоразумения в отношениях, вызванные, в частности, спором по поводу "Карпатской восьмерки".

Орбан рассказала, что во время недели встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН она несколько раз встречалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Она добавила, что ежедневно поддерживает связь с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, который курирует законопроект, призванный урегулировать права венгерского меньшинства в Закарпатье в сфере образования.

По словам главы МИД Венгрии, законопроект будет вынесен на рассмотрение украинского парламента не позднее октября.

"Должна сказать, что в связи с вопросом прав меньшинства в Закарпатье мы сейчас ежедневно поддерживаем связь с министром иностранных дел. А с заместителем премьер-министра – по телефону или в зависимости от развития событий. Чтобы не позднее октября мы увидели положительные результаты, когда на рассмотрение Рады может быть вынесен тот законопроект, который урегулирует права в сфере образования", – отметила Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского национального меньшинства.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.

О плане действий в отношении меньшинств: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".