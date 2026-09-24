Венгрия не исключает возможность участия в "Карпатской восьмерке"

Венгрия не исключает возможность присоединения к "Карпатской восьмерке" – формату, учрежденному Украиной, который предусматривает новый формат сотрудничества всех государств Карпатского региона.

Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в интервью Telex, передает "Европейская правда".

Венгрия – единственная страна Карпатского региона, которая не присоединилась к украинской инициативе, – не исключает своего присоединения к этому формату в будущем.

"Наша позиция заключается в том, что мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое служит интересам Венгрии. И это может быть энергетика, региональное сотрудничество, сотрудничество в сфере развития или инфраструктуры", – заявила глава МИД.

Однако, как отметила Орбан, этому должны предшествовать "диалог, обмен мнениями и тщательная подготовка". Будапешт должен понять, какие преимущества дает этот формат, добавила она.

"Мы ничего не исключаем, именно поэтому необходимы эти формы сотрудничества и переговоры, чтобы мы могли понять, к чему стоит присоединиться и какие преимущества это даст Венгрии", – заявила министр.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в понедельник, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", инициированного Украиной, цель которого – укрепить сотрудничество между странами Карпатского региона.

Комментируя это, министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что его удивили последние "безосновательно конфронтационные" заявления премьер-министра Венгрии в отношении Украины.

После этого премьер-министр Венгрии и министр иностранных дел страны – Петер Мадьяр и Анита Орбан – раскритиковали главу МИД Украины Андрея Сибигу за его реакцию.