Макрон хочет предложить "двойной мораторий" на удары по НПЗ РФ и боевые действия в Чёрном море

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция прилагает усилия, чтобы предотвратить дефицит топлива, в частности, с помощью дипломатических мер.

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам, передает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По словам Макрона, Париж намерен предложить так называемый "двойной мораторий" в рамках дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности на энергетическом рынке.

Речь идет, в частности, о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и боевых действий в Чёрном море.

"Прекратите атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и прекратите боевые действия в Чёрном море", – сказал французский президент, объясняя своё предложение.

Макрон также заявил, что Франция будет работать над возобновлением судоходства в Ормузском проливе, который имеет ключевое значение для мировых поставок нефти и других энергоносителей.

Кроме того, Париж будет призывать страны G7 повторно использовать стратегические запасы нефти, чтобы ослабить напряженность на энергетическом рынке.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что, вопреки отдельным публичным заявлениям с американской стороны, на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа.

На следующий день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.