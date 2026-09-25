Швейцарія проведе референдум про суворіший нейтралітет, що унеможливлює санкції проти Росії

У неділю, 27 вересня, виборці Швейцарії на референдумі вирішать, чи закріпити в конституції більш суворе визначення багатовікового нейтралітету країни.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

Голосування "за" фактично унеможливить введення Швейцарією санкцій проти Росії, якщо вони не будуть схвалені Радою Безпеки ООН, де Москва має право вето. Це також унеможливить військову співпрацю країни з таким альянсом, як НАТО, за винятком випадків, коли сама Швейцарія зазнає нападу або зіткнеться з безпосередньою загрозою.

Референдум порушить питання про те, наскільки нейтральною може залишатися країна щодо питань безпеки, економічних санкцій чи співпраці з військовими альянсами, такими як НАТО.

"Наразі уряд має певний простір для маневру і ним користується. Питання цього референдуму полягає в тому, чи вважають люди це добре, чи слід встановити більш суворі межі щодо нейтралітету", – зазначив Фабіо Вассерфаллен, професор європейської політики Бернського університету.

Ця гнучкість опинилася під тиском після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року швейцарський уряд значною мірою повторював санкції ЄС проти Москви, що викликало негативну реакцію серед прихильників більш суворого тлумачення нейтралітету.

Опитування, проведені цього місяця, показали, що майже дві третини виборців у Швейцарії виступають проти ініціативи суворішого визначення нейтрального статусу.

Втім, як зазначає видання, навіть якщо референдум цього вікенду провалиться, швейцарським виборцям доведеться вирішити ще одне питання, пов’язане з нейтралітетом. У листопаді їм запропонують оцінити, чи правила Швейцарії щодо експорту зброї й досі відповідають поставленим цілям, чи слід дозволити країні експортувати зброю до визначеної групи з 25 переважно західних країн, навіть якщо вони беруть участь у військовому конфлікті.

У разі схвалення ця зміна зміцнить зв’язки Швейцарії із західними країнами та може збільшити експортні доходи її оборонної промисловості.

Нагадаємо, у Швейцарії два опитування показали, що виборці, ймовірно, відхилять винесені на референдум пропозиції щодо більш жорсткого визначення нейтралітету, яке б унеможливило введення країною економічних санкцій або співпрацю з НАТО.

Раніше швейцарський уряд ухвалив "Стратегію політики безпеки 2026 року", яка включає вже втілені заходи щодо зміцнення оборони країни. Зокрема, так ідеться про необхідність посилити оборонні можливості, щоб Швейцарія могла протистояти збройному нападу. Це також включає співпрацю з державами-партнерами.