Президент Венгрии призвал поддержать Украину, которая "борется за свободу, как и мы в 1956 году"

Президент Венгрии Андраш Бака заявил, что сейчас Украина борется за сохранение своей независимости – то же самое делали венгры в 1956 году во время антикоммунистического восстания против просоветского режима.

Об этом Бака сказал в выступлении на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет "Европейская правда".

В 1956 году многие страны открыли свои двери перед венграми, которым пришлось бежать из страны, напомнил Андраш Бака. Теперь Украина, по его словам, находится в похожей ситуации.

"Сегодня Украина борется за сохранение своей независимости. Венгрия осуждает полномасштабную наступательную войну России, которая нарушает Устав ООН и международное право. Мы выступаем в защиту права Украины на самооборону, её суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также права её народа самостоятельно решать своё будущее. Свобода, за которую в 1956 году боролись венгры, – это та самая свобода, которую сегодня мы должны защищать и для украинцев", – сказал президент Венгрии.

По его словам, Венгрия хотела бы, чтобы дипломатия положила конец войне, но для прочного мира необходимо уважение к суверенитету Украины.

"Если насильственный захват территорий станет общепринятым способом разрешения споров, каждая небольшая страна будет иметь основания для беспокойства по поводу своего будущего", – заявил Андраш Бака.

Напомним, Андраш Бака официально вступил в должность президента Венгрии 19 августа 2026 года. Это произошло после смены власти в Венгрии, когда после выборов в апреле 2026 года лидер политической партии "Тиса" Петер Мадьяр сменил предыдущего премьер-министра Виктора Орбана, занимавшего этот пост 16 лет.

Между тем венгерские чиновники отказались от встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Будапеште.