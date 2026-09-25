В Италии арестовали 14 подростков, подозреваемых в подготовке терактов

В Италии арестовали 14 подростков и троих взрослых, подозреваемых в поддержке неонацизма и планировании терактов по всей стране.

Об этом сообщает Corriere della Serra, пишет "Европейская правда".

Подозреваемые входили в группы "Новый европейский порядок" и "Итальянский фашистский фронт", где в чатах обсуждали нацистскую пропаганду, распространяли видео с массовыми убийствами и инструкции по изготовлению потенциально смертоносных взрывных устройств.

Также в переписках подозреваемые делились руководствами по изготовлению самодельных взрывных устройств, инструкциями по повышению их летальности и указаниями по использованию холодного и огнестрельного оружия.

Подозреваемые проживали в разных регионах Италии. Им инкриминируют подстрекательство к преступлениям, пропаганду и подстрекательство на почве расовой, этнической и религиозной дискриминации, а также подготовку к деятельности с террористической целью.

В результате обысков полиция изъяла ножи и другое холодное оружие, флаги и предметы с нацистской символикой, а также телефоны, компьютеры и другие устройства, которые, по мнению следователей, использовались для распространения пропагандистских материалов.

Ранее в Великобритании арестовали подозреваемых в возможной подготовке теракта против еврейской общины. А в Латвии начали уголовное дело в связи с угрозами теракта со стороны прокремлевской группы.