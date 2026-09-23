У Британії заарештували підозрюваних у можливій підготовці теракту проти єврейської громади

Британська антитерористична поліція повідомила про арешт двох людей у рамках розслідування щодо ймовірного терористичного замаху, спрямованого проти єврейської громади на півночі Англії.

Про це пише Reuters із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Поліція зазначила, що двох чоловіків віком близько 30 років заарештували в неділю, 20 вересня, в центрі Манчестера на підставі антитерористичного законодавства. Обшуки також проводили в Салфорді та Ліверпулі.

Двох чоловіків утримують під вартою в Лондоні, поки триває подальше розслідування.

"Це було тривале розслідування, яке дозволило запобігти, як ми вважаємо, замаху, спрямованому проти єврейської громади в районі Манчестера", – сказала старша національна координаторка з питань боротьби з тероризмом Вікі Еванс.

Вона додала, що слідчі не вважають, що наразі існує якась загроза, проте поліція Манчестера повідомила, що посилила заходи безпеки на час майбутніх єврейських свят.

Зауважимо: у Великій Британії спостерігається значне зростання антисемітизму з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, які спричинили подальшу війну в секторі Гази.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня Британії четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.