У Латвії розпочали провадження через погрози теракту з боку прокремлівської групи

Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) розпочала кримінальне провадження у справі про погрози вчинити терористичні акти проти підприємств у Латвії, які постачають озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Таким чином латвійська спецслужба відреагувала на ультиматум, оприлюднений прокремлівським угрупованням.

Зазначається, що прокремлівська група під назвою Global Citizens Against War 1984 8 вересня цього року опублікувало на своєму сайті вимогу до Латвії припинити постачання зброї та боєприпасів до України. В іншому разі угруповання погрожувало вчинити терористичні акти проти конкретних латвійських підприємств.

10 вересня в рамках кримінального провадження СДБ затримала в Ризі одну особу, а також провела процесуальні дії в рамках кримінального провадження за місцем її проживання та в її автомобілі.

Наразі служба аналізує носії даних та інші предмети, вилучені під час обшуку. Підозрюваного взято під варту.

У своєму ультиматумі угруповання висунуло аналогічні вимоги також до Польщі та Португалії, погрожуючи в разі їх невиконання вчинити дії проти кількох підприємств цих країн.

Кримінальне провадження розпочато відповідно до частини другої статті 79.6 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у США висунули звинувачення кільком громадянам РФ у ймовірному фінансуванні тероризму та змові з метою організації замахів на вбивство по всьому світу.

Раніше у Великій Британії громадянину країни висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою та підготовці диверсійного акту; за версією британської прокуратури, чоловік міг контактувати з угрупованням, пов’язаним із російською військовою розвідкою.

Перед тим у Румунії затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсій.