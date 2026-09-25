В ЕС "тщательно изучают" запрос стран Балтии на 500 млн евро для защиты от дронов

Европейская комиссия "тщательно рассматривает" запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление защиты от дронов, о котором ранее сообщили СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос LRT.

В ЕК отметили, что понимают проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Эстония, Латвия и Литва, и относятся к ним "очень серьезно".

"Мы понимаем опасения наших государств-членов и относимся к ним очень серьезно", – говорится в ответе Европейской комиссии, в котором подтверждается, что письмо получено и в настоящее время тщательно изучается.

Письмо с просьбой о выделении средств подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Этот документ является секретным, однако Каунас обнародовал некоторые подробности предложения стран Балтии.

СМИ ранее сообщали, что страны Балтии просят ЕС выделить 500 млн евро на усиление защиты от дронов.

Между тем стало известно, что ЕС выделяет Эстонии 19 млн евро на строительство военной базы у границы с РФ.