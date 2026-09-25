Літак із 171 пасажиром сів у Манчестері, ледь не залишившись без пального

У Британії оприлюднили звіт, який засвідчив, що торік пасажирський літак зі 171 людиною на борту уникнув катастрофи, маючи в баках близько 1% пального перед приземленням у Манчестері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Boeing 737 мав виконати рейс з італійської Пізи до Прествіка поблизу Глазго 3 жовтня минулого року, але через негоду його спочатку перенаправили до Единбурга, а зрештою він приземлився в Манчестері.

Під час шторму "Емі" літак тричі потрапляв у зони зсуву вітру – різкої зміни швидкості та напрямку вітру на різних висотах.

Згідно зі звітом Управління з розслідування авіаційних подій Великої Британії (AAIB), під час заходу на посадку в Прествіку літак із 171 пасажиром і шістьма членами екіпажу зіткнувся з погіршенням погодних умов.

Екіпаж двічі переривав спроби посадки після попереджень про зсув вітру та запросив перенаправлення до Манчестера. Однак запит відхилили, і літак натомість попрямував до Единбурга.

Під час заходу на посадку в Единбурзі стався третій випадок зсуву вітру. Літак перенаправили до Манчестера. Ситуація загострювалась і екіпаж передав сигнал mayday, повідомивши про аварійну ситуацію через пальне.

Пального навряд чи вистачило б для ще одного заходу на посадку, йдеться у звіті.

Літак безпечно приземлився в аеропорту Манчестера о 19:13 за місцевим часом, маючи 363 кг пального. Це значно менше за остаточний резерв у 1100 кг. При цьому за хвилину літак спалював приблизно 240 кг пального.

Слідчі встановили, що початкова відмова у перенаправленні, ймовірно, стала наслідком збою в комунікації всередині аеропорту Манчестера. Після інциденту аеропорт заявив, що переглянув обставини події та посилив процедури опрацювання запитів на перенаправлення.

Раніше у вересні у Британії за два дні через технічні збої скасували понад 2 тисячі рейсів.

У серпні на Мальті фіксували перебої в авіасполученні через вулканічний попіл Етни.