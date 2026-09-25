Бернем планує перший візит до Берліна на посаді прем'єр-міністра

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем готується на початку жовтня відвідати Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Politico.

Це буде перший візит Бернема до Німеччини після його призначення прем’єр-міністром у липні.

Він дасть двом лідерам можливість зустрітися на тлі прагнення нового британського уряду надати нового імпульсу відносинам з одним із найважливіших європейських партнерів.

Бернем обійняв посаду 20 липня, змінивши Кіра Стармера, уряд якого зазнавав дедалі більшого тиску через електоральні втрати, внутрішні суперечки в Лейбористській партії та низьку підтримку серед населення.

Зміна керівництва відбулася менш ніж через рік після того, як Стармер і Мерц доклали значних зусиль для зближення Великої Британії та Німеччини.

У липні 2025 року два уряди підписали Кенсингтонський договір. Він передбачав поглиблення співпраці у сферах оборони та безпеки, економічних зв’язків, транспорту та міграції.

Для обох урядів жовтнева зустріч дає змогу продемонструвати, що тісніші відносини, побудовані протягом останніх двох років, можуть тривати й за нового політичного керівництва в Лондоні.

У липні, після призначення Бернема, він та Мерц під час першої телефонної розмови обговорювали, зокрема, продовження підтримки України.

Нагадаємо, Німеччина та Британія є співголовами формату "Рамштайн", який допомагає Україні зброєю. На вересневому засіданні "Рамштайну" партнери оголосили про нові внески для посилення України на полі бою.