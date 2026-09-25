Литва викликає представника посольства РФ через удари по цивільній інфраструктурі в Україні

Міністерство закордонних справ Литви 25 вересня викликало представника посольства РФ для висловлення протесту у зв’язку із систематичними ударами російської окупаційної армії по цивільній інфраструктурі України.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

У ноті зазначається, що 23–24 вересня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Києву та інших регіонах України.

У Києві загинули двоє мирних жителів, вісім отримали поранення. У Харківській та Донецькій областях загинули чотирнадцять осіб, понад чотири десятки отримали поранення. Були пошкоджені також житлові будинки, медичні заклади, енергетична та логістична інфраструктура.

В Одесі було пошкоджено лікарню, школу, житлові будинки та інші цивільні об’єкти.

У ноті також звертається увага на те, що використання Росією дронів становить загрозу не лише для населення України, а й для населення сусідніх країн.

У ніч на 24 вересня, коли Росія проводила масовані атаки на південні регіони України, щонайменше кілька російських дронів порушили повітряний простір Румунії та Молдови.

"Міністерство закордонних справ наголошує, що, попри заклики міжнародної спільноти, дії Росії не свідчать про будь-яку реальну готовність до миру. Навпаки, тривають атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру, а мирні мешканці, як і раніше, платять найвищу ціну у війні, розв’язаній Росією", – йдеться у заяві.

Литва рішуче вимагає, щоб Росія негайно припинила військову агресію проти України, припинила атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, вивела свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувала збитки, завдані Україні, резюмували в МЗС.

Нагадаємо, голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав нещодавні гібридні атаки Росії на європейські країни неприйнятними та закликав Москву припинити ескалацію.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

Крім того, нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.