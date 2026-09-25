В Словакии правительству Фицо грозит потеря большинства в парламенте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в пятницу, что его правительство может лишиться своего незначительного большинства в парламенте из-за конфликта в одной из небольших партий правящей коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фицо уже несколько месяцев пытается урегулировать внутренние разногласия в ультраправой, пророссийской Словацкой национальной партии (SNS).

Лидер партии Андрей Данко требует отставки министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы, которого изначально выдвинула именно его партия.

Тараба намекнул, что после своего ухода из правительства может создать новую фракцию вместе с другими депутатами, что лишит правительство Фицо трехпартийного большинства в парламенте, насчитывающем 150 депутатов.

"Это кадровое решение SNS приведет к потере парламентского большинства. Поэтому я прошу председателя SNS и его министра охраны окружающей среды Томаша Тарабу, которые пообещали поддержку этому правительству, предоставить гарантии сохранения большинства", – сказал Фицо.

В пятницу Фицо заявил, что отзовет свое предложение об увольнении Тарабы, которое он подал президенту страны, если внутри партии не будет достигнуто согласие.

Такой шаг перебросит мяч обратно руководству SNS, заставив его либо согласиться на то, чтобы Тараба остался на посту, либо прекратить поддержку правительства.

Внутренние споры между партнерами могут, в худшем случае, привести к падению правительства. Они также могут ускорить проведение выборов, если на это согласится подавляющее большинство парламентариев.

Напомним, недавно правительство Словакии одобрило проект поправки к конституции, которая предусматривает возможность досрочного роспуска Национального совета посредством референдума.

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