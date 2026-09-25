Венецианская комиссия поддержала продолжение участия международных экспертов в отборе членов ВККС

Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенству права Совета Европы представили свое заключение по законопроекту "О внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законы, касающиеся процедур отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий документ.

10 июля 2026 года Тарас Качка, который на тот момент занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, обратился к Венецианской комиссии с просьбой предоставить срочное заключение относительно этих законодательных инициатив.

Комиссия приветствовала запланированное обновление почти всего состава ВККС, которое должно состояться в 2027 году под руководством второго состава конкурсной комиссии, в который входят члены, выдвинутые на международном уровне, на ограниченный срок до возобновления обычной национальной процедуры.

Отмечается, что некоторые положения законопроекта также реализуют предыдущие рекомендации Комиссии или заслуживают одобрения, в частности сохранение правила голосования по вопросам добросовестности и правила об автоматическом назначении членов конкурсной комиссии, шестимесячный срок для объявления результатов отбора членов Высшего совета правосудия, срок для созыва съездов и конференций, а также расширение каналов подачи документов.

В заключении подчеркивается, что международное участие в процессе отбора не нарушает суверенитета Украины.

В то же время Венецианская комиссия не поддерживает требование об украинском гражданстве для одного из международных кандидатов, а рекомендует оставить это на усмотрение организаций, которые их номинируют.

Также в отчете критикуется передача международной квоты украинским органам в том случае, если международные организации не представят кандидатов в установленные сроки. Вместо этого предлагается продлить срок для международных организаций или предусмотреть участие нейтрального и этичного субъекта, который "сохранит международный характер квоты".

Комиссия также рекомендует Украине предусмотреть в законе требования к кандидатам и несовместимость членов Отборочной комиссии, правила относительно конфликта интересов, самоотвода и замены, а также исчерпывающие основания и процедуру досрочного прекращения их полномочий.

Кроме того, в заключении содержится призыв к прозрачному и инклюзивному диалогу по доработке законопроекта со всеми заинтересованными сторонами – судебной властью, представителями юридических профессий, научными кругами и гражданским обществом.

Как сообщала "Европейская правда", расширение привлечения международных экспертов в конкурсную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) входило в перечень 10 приоритетных реформ в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права для вступления в ЕС, так называемый "план Качки-Коса".

В конце августа президент Владимир Зеленский назначил 11 судей Высшего антикоррупционного суда и 5 судей Апелляционной палаты этого суда, что является шагом, необходимым для получения от 250 до 300 млн евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

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