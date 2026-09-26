В горах Испании погиб турист из Великобритании

На севере Испании погиб 28-летний гражданин Великобритании, который во время спуска с вершины Торре-де-Серредо упал с высоты около 61 метра.

Об этом сообщила Гражданская гвардия Испании в регионе Астурия, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошёл после обеда 24 сентября примерно в 20 метрах ниже вершины Торре-де-Серредо – самой высокой точки горного массива Пикос-де-Европа.

Альпинист сорвался в вертикальный желоб на восточном склоне горы.

Спасатели обнаружили тело мужчины после облета района на вертолете. Двух специалистов спустили на веревках к месту падения, чтобы поднять тело погибшего и его личные вещи, разбросанные во время падения.

В Министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что ведомство связалось с местными властями в связи со смертью гражданина страны.

Ранее в августе в Италии спасали двух чешских туристов, которых застала в горах сильная непогода.

Также сообщалось, что в польских Татрах в результате падения с большой высоты погиб чешский турист.