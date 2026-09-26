В Иране заявляют, что передали США план открытия Ормузского пролива
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна представила США "конкретный" семидневный план по восстановлению прохода через Ормузский пролив.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в штаб-квартире ООН, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".
Согласно этому предложению, Тегеран откроет водный путь и возобновит переговоры по своей ядерной программе через семь дней, если США отменят морскую блокаду, снимут нефтяные санкции и будут соблюдать перемирие, которое распространится и на Ливан.
"Выбор теперь за Соединенными Штатами. Если необходимые условия будут выполнены, пролив можно открыть, а нормальный морской проход восстановить в течение семи дней. Меры, которые должны принять Соединенные Штаты, не являются новыми. Все они уже предусмотрены в Меморандуме о взаимопонимании", – сказал он.
Глава МИД Ирана отметил, что для завершения первоначальных мер потребуется около четырёх-пяти дней, и пролив будет открыт на шестой день.
"А на седьмой день начнутся переговоры с США об окончательном соглашении по вопросам, согласованным обеими сторонами", – добавил он.
Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, СШАзаключат соглашение с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
Ранее президент США заявлял, чтоне сожалеет о начале войны против Ирана, несмотря на потенциальное влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс.