Главный аэропорт Сицилии ограничил работу из-за пепла с Этны

Аэропорт сицилийского города Катания приостановил прием рейсов из-за вулканического пепла, выбрасываемого вулканом Этна.

Об этом сообщил оператор аэропорта Società Aeroporto Catania, как цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, прием рейсов приостановлен до 16:00 субботы, 26 сентября.

Оператор аэропорта посоветовал пассажирам проверять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Этна, как известно, является самым активным вулканом Европы. В феврале 2025 года очередное извержение привлекло сотни туристов, что заставило полицию напомнить о мерах безопасности.

13 августа сообщалось, что аэропорт Катании вновь не принимал и не отправлял рейсы из-за облака пепла от извержения вулкана Этна; всего за шесть дней было отменено уже 700 рейсов.