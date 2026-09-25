Папа Римський розкритикував ухвалений у Франції закон про асистований суїцид

На початку свого візиту до Франції Папа Римський Лев XIV піддав критиці новий закон про евтаназію, ухвалений Національними зборами.

Заяву понтифіка наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу у Єлисейському палаці в присутності президента Емманюеля Макрона Папа Лев закликав до "нового братерства".

Виступаючи французькою мовою, він зазначив, що це передбачає "вміння приймати життя беззастережно" та "з повагою супроводжувати кожен етап життя".

Понтифік похвалив Францію як країну прав людини та відзначив її зусилля щодо зміцнення миру.

У своїй промові Лев також згадав той факт, що право на аборт було закріплено у французькій конституції. Він сказав, що "нове братерство" означає діяти "з мужністю та співчуттям щодо тих, хто не має голосу або не відчуває достатньої підтримки".

"Тому я рішуче наголошую, що захист права на життя становить незамінну основу для всіх інших прав людини", – сказав Папа.

Із серпня Франція дозволила евтаназію для тяжкохворих відповідно до чітко визначених правил. Парламент ухвалив закон, що надає невиліковно хворим пацієнтам, які відчувають нестерпний біль, можливість скористатися евтаназією.

Франція також є першою країною у світі, яка закріпила право на аборт у своїй конституції.

Католицька церква рішуче виступає як проти евтаназії, так і проти абортів, стверджуючи, що будь-яке життя є священним.

У своєму виступі Лев XIV застеріг від помилкової віри в прогрес.

"Сьогодні існує спокуса звертатися до науки в пошуках рішень і розради від усіх наших страждань. При цьому часто виникає небезпека стати жертвою ілюзії", – сказав він.

Він висловив занепокоєння тим, "як суспільства нині дрейфують у неправильному напрямку й ризикують перетворити науку та технології на комерційні підприємства, орієнтовані на прибуток, які просувають генетичні маніпуляції, сурогатне материнство, торгівлю органами або пропозицію щодо запланованої смерті".

Після зустрічі в Єлисейському палаці у Папи заплановано відвідування штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) у Парижі.

Увечері Лев XIV має відслужити месу на стадіоні "Стад де Франс", на яку, як очікується, збереться близько 80 тисяч осіб.

У суботу на месі на площі Конкордія, розташованій нижче Єлисейських полів, очікується кілька сотень тисяч людей.

Серед подальших пунктів візиту – місце паломництва Лурд на південному заході Франції та місто Мец, розташоване неподалік від кордону з Німеччиною, де він планує виступити з промовою.

Повідомляли, що Папа Римський відвідує Францію з офіційним візитом вперше за 18 років.