Поблизу Любліна поїзди зіткнулися з бетонними блоками, підкладеними на колію

Поліція Польщі розслідує випадок на залізничних коліях у Єдланці в Люблінського воєводства, коли два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Про це пише RMF24, інформує "Європейська правда".

Попередній огляд не виявив наявності вибухових речовин, повідомили у поліції. Коли винних знайдуть, на них чекає покарання до 10 років позбавлення волі.

"Найімовірніше, маємо справу з хуліганською витівкою. Подібні випадки в минулому фіксувала в цьому місці поліція", – повідомив Марчин Козак, речник Окружної прокуратури в Любліні.

Два потяги, які наїхали на бетонні блоки, рухалися в протилежних напрямках. Йдеться про поїзд маршруту Конін – Біла-Підляська, що складався з 24 вагонів, та поїзд із 22 вагонів, що прямував з Малашевича до Кутна.

У обох локомотивах були пошкоджені деталі у передній частині потяга. Жоден із поїздів не зійшов з рейок, також немає постраждалих. Поїзди не перевозили небезпечних вантажів, кажуть у поліції.

На місці події працювали, зокрема, поліцейські антитерористичні підрозділи з Любліна. Інформацію про інцидент передали Агентству внутрішньої безпеки та Державній комісії з розслідування залізничних аварій.

Нагадаємо, 23 вересня аеропорти Любліна та Жешува призупиняли роботу через атаку російських дронів на території України.

Раніше у Польщі повідомляли про намір розширити мережу сирен через удари РФ поблизу українсько-польського кордону.