Винуватцем інциденту з двома вантажними потягами у Польщі виявився 12-річний хлопчик

За залізничний інцидент у Єдланці в Люблінському воєводстві Польщі, який міг закінчитися катастрофою вантажних потягів, несе відповідальність 12-річний хлопчик.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Поліція розшукала 12-річного хлопчика, який, проходячи поблизу залізничних колій, зіштовхнув з насипу бетонні уламки конструкції колишньої платформи. Бетонні елементи зрештою впали на колії.

Крім того, хлопчик розклав на коліях кілька каменів.

Дитина у присутності батька зізналася у скоєнні цього вчинку. Справою тепер займатиметься Суд у справах сім’ї та неповнолітніх у Лукові.

"Суд у справах сім’ї та неповнолітніх встановить, чи є його поведінка проявом деморалізації, і може застосувати до хлопчика виховні заходи", – повідомив старший асистент Марчин Юзвік із Повітового управління поліції в Лукові.

22 вересня ввечері в селищі Єдланка у Люблінському воєводстві два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях. Потяги рухалися в протилежних напрямках. У передніх частинах локомотивів обох поїздів сталися пошкодження, але обійшлося без постраждалих і масштабної аварії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про серйозність інциденту у Єдланці.