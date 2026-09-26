Министр обороны Латвии отправился в США: обсудить войну РФ против Украины

С 26 по 30 сентября министр обороны Латвии Райвис Мелнис будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне, где обсудит с представителями США актуальные вопросы безопасности и обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В ходе визита министр посетит Пентагон, где встретится с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби. В ходе встречи будут обсуждаться текущая ситуация в сфере безопасности, угрозы, исходящие от России, и её агрессия против Украины.

Также Мелнис посетит Сенат США, где встретится с членами комитета по вооруженным силам Майком Раундсом и Тедом Баддом.

У министра также запланирована встреча с соучредителем и генеральным директором компании оборонных технологий "Palantir Technologies" Алексом Карпом, чтобы обсудить возможности потенциального сотрудничества.

Как отметили в Минобороны, США являются давним стратегическим партнером и союзником Латвии, который играет важную роль в укреплении её безопасности. Отношения двух стран основаны на общих ценностях и едином понимании демократии.

Напомним, представители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции ожидают активизации российских диверсий в Европе, при этом по-разному оценивая вероятность вторжения в страны НАТО.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.