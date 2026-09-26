Молдова перешла в режим чрезвычайного положения в энергетике

С 26 сентября в Молдове вводится режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Point.

Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила меры, направленные на решение трех основных задач: обеспечить достаточное количество электроэнергии, сохранить в стране необходимые запасы топлива и защитить водные ресурсы для населения и жизненно важных служб.

"Цель этих мер – предотвратить проблемы, а не ждать их возникновения. Государство будет сохранять доступную энергию для внутреннего потребления в часы пиковой нагрузки, обеспечивать электроэнергией больницы и жизненно важные службы, ускорять доставку топлива в страну, поддерживать резервные запасы и ограничивать использование воды для несущественных нужд", – говорится в заявлении комиссии.

В случае нагрузки на энергосистему приоритет в поставках электроэнергии получат больницы, службы экстренной помощи, станции забора и перекачки воды и другие жизненно важные объекты.

В часы пикового потребления – с 18:00 до 22:00 – доступная электроэнергия будет в первую очередь направляться на внутренние нужды страны, а экспорт будет ограничен. Если возникнет дефицит, который невозможно покрыть обычными закупками, власти смогут запросить экстренные поставки электроэнергии из энергосистем соседних стран.

В то же время теплоэлектростанции смогут увеличить производство электроэнергии, когда этого потребует энергосистема, а новые проекты по производству и хранению энергии будут проходить необходимые процедуры быстрее. Цель заключается в том, чтобы в стране было как можно больше доступных источников энергии и больший резерв на период роста потребления.

Власти и государственные учреждения сократят потребление электроэнергии и топлива, а уличное освещение будет уменьшено там, где это можно сделать безопасно. В государственных зданиях и коммерческих помещениях сократят ненужное освещение, а декоративное и рекламное освещение будет выключено.

Предприятия с высоким энергопотреблением, насколько это возможно, будут поощряться к переносу энергоемких процессов на время вне часов пиковой нагрузки. Таким образом планируется сократить потребление, которое можно отложить или избежать, чтобы доступной энергии хватало там, где она действительно необходима.

Чтобы обеспечить дальнейшее снабжение автозаправочных станций, часть мер непосредственно направлена на защиту запасов топлива в Молдове и ускорение доставки новых партий в страну.

В Международном свободном порту Джурджулешти экспорт и реэкспорт бензина и дизельного топлива будут разрешены только при условии, что на складах останется не менее 2500 тонн бензина и 7500 тонн дизельного топлива, с учетом определенных исключений, предусмотренных решением.

В то же время транспорт, доставляющий топливо в Молдову, получит отдельные полосы на границе, а поезда, перевозящие топливо, будут иметь приоритет на железной дороге.

Чтобы предотвратить закупку чрезмерно больших объемов топлива в канистрах и возникновение искусственного дефицита, количество дизельного топлива, приобретаемого на АЗС в емкостях, будет ограничено 40 литрами. Для специализированных емкостей, используемых для заправки сельскохозяйственной техники, лимит составит 100 литров.

В целях защиты потребителей, пока на станции имеется стандартное дизельное топливо, оно должно быть доступно для продажи по регулируемой цене и не может заменяться другими, более дорогими видами дизельного топлива. Только после исчерпания запасов стандартного дизельного топлива станция сможет продавать другие доступные виды, чтобы обеспечить непрерывность поставок.

Обеспечение населения питьевой водой является приоритетом, как и обеспечение жизненно важных служб, в частности больниц и социальных учреждений, школ, служб экстренной помощи и критически важной инфраструктуры. Кроме того, к началу холодного времени года будет обеспечено необходимое количество воды для работы централизованных систем теплоснабжения.

На период чрезвычайного положения забор воды из Днестра и Прута для орошения приостанавливается. Питьевая вода из коммунальных систем и вода, забираемая из поверхностных источников, не может использоваться для нужд, которые можно отложить: полива газонов и декоративных территорий, мытья улиц, дворов или фасадов, наполнения бассейнов и рекреационных водоемов или других подобных целей. Ограничения действуют в течение всего дня.

Если в каком-либо населённом пункте воду больше нельзя будет обеспечить через централизованную сеть, будет организована мобильная доставка воды. Приоритет получат больницы, социальные учреждения, школы, службы экстренной помощи и жители пострадавших населённых пунктов.

Также подготовлены резервные решения, в частности, касающиеся использования насосов большой мощности. Артезианские скважины и другие проверенные подземные источники могут быть введены в эксплуатацию, если уровень поверхностных вод будет продолжать снижаться.

Напомним, правительство Молдовы на заседании 22 сентября одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней.

После этого за соответствующее решение проголосовал парламент страны.

Также стоит отметить, что весной Молдова вводила чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.