Уряд Молдови схвалив запровадження НС в енергетиці

Уряд Молдови на засіданні 22 вересня схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах терміном на 60 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як зазначено, у вівторок представники уряду оголосять своє рішення в парламенті, і саме депутати вирішуватимуть питання про введення надзвичайного стану в країні.

На початку засідання генеральний директор Національного центру управління кризами Сергій Дьякону розповів про вразливість ситуації в енергетиці.

Дьякону зазначив, що в країні спостерігається серйозний гідрологічний дефіцит на Дністрі та Пруті. Низький рівень води може вплинути на водозбірні потужності і, отже, на постачання населення питною водою.

"Введення надзвичайного стану дозволить, коли того вимагатиме ситуація, вжити тимчасових заходів для підтримки запасів та імпорту енергоносіїв і палива, захистити споживачів та критичну інфраструктуру, забезпечити безперебійність водопостачання та енергопостачання", – сказав він.

Своєю чергою міністр енергетики Дорін Жунгієту зазначив, що оцінки його відомства вказують на серйозний ризик підвищення тарифів, які сплачуватимуть споживачі найближчим часом. Це підвищення може бути значним і чинитиме тиск на сімейні бюджети.

У підсумку міністри схвалили введення надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах.

У вівторок після обіду представники уряду звернуться до парламенту з проханням оголосити в країні надзвичайний стан. Для цього парламент збереться на екстрене засідання.

Нагадаємо, навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Влітку викликом для Молдови стали проблеми з генерацією електроенергії у сусідній Румунії внаслідок критичного обміління Дунаю, а також обміління Дністра, який є основним джерелом водопостачання для країни.