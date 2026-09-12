Фарадж не згодний із Трампом щодо Ірландії

Лідер популістської партії Reform Uk Найджел Фарадж заявив, що не поділяє поглядів президента США Дональда Трампа щодо возз’єднання Ірландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Раніше Фарадж хвалився тісними зв’язками з президентом США: минулого року вони зустрілися в Овальному кабінеті.

Однак після заяв Трампа він зазначив: "Північна Ірландія – це горда і невід’ємна частина Сполученого Королівства. Населення Північної Ірландії не хоче ані референдуму, ані возз’єднання. Я не згоден із президентом Трампом".

Щодо своїх стосунків із Трампом Фарадж раніше, у 2024 році, сказав журналістам: "Гадаю, ми дуже різні, але, на мою думку, у багатьох питаннях ми думаємо однаково".

Згідно з даними Poll of Polls від Politico, Reform UK лідирувала в опитуваннях з квітня 2025 року. Однак зараз партія дещо відстає від Лейбористської партії, очолюваної новим прем’єр-міністром Енді Бернемом.

Президент США Дональд Трамп у Дубліні заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

У прем'єра Британії стримано відреагували на коментарі Трампа.