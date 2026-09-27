В Северной Ирландии впервые за почти 30 лет разрешили марш Оранжевого ордена

В воскресенье в Портадауне после почти 30 лет запрета состоится марш Оранжевого ордена – протестантского братства сторонников единства Северной Ирландии с Великобританией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

После ряда судебных обжалований Высокий суд Северной Ирландии в воскресенье постановил, что первоначальное решение Комиссии по вопросам парадов о разрешении на проведение марша в Портадауне должно быть выполнено.

Парад в Драмкри, который в 1990-х годах вызвал одни из самых серьезных беспорядков в истории Северной Ирландии, получил разрешение на проведение вдоль Гарваги-роуд с соблюдением определенных ограничений.

Решение Комиссии предусматривает, что в марше может принять участие меньшее, чем обычно, количество человек – 35, что он должен начаться в 8:00 утра по местному времени и завершиться в 9:30 утра. Также действует запрет на участие музыкальных групп.

Оранжевый орден является самым известным из лоялистских орденов, связанных с протестантами в Северной Ирландии.

Длительный запрет на проведение марша этой организации связан с тем, что маршрут шествия пролегает по району, где преобладают ирландские националисты.

Противостояние в Драмкри попало на первые полосы газет в 1990-х годах, когда националистически настроенные жители Гарваги-роуд выступили против прохождения парада через этот район, что привело к насильственным столкновениям в течение нескольких лет и политической напряженности, потребовавшей проведения масштабной операции по обеспечению безопасности. Это шествие было запрещено в 1998 году.

Напомним, в сентябре первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

Стоит отметить, что это произошло на фоне того, как президент США Дональд Трамп в Дублине заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остается под британским управлением.

В премьер-министра Великобритании сдержанно отреагировали на комментарии Трампа. А лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что не разделяет взглядов Трампа относительно воссоединения Ирландии.