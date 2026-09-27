В Баварии перевернулся туристический автобус, двое человек погибли

В результате аварии туристического автобуса, который перевернулся недалеко от города Бухлоэ в немецкой федеральной земле Бавария, погибли двое человек, а 26 получили ранения.

Об этом сообщает t-online, передает "Европейская правда".

По предварительной информации, утром в воскресенье автобус, в котором находилась группа туристов из Филиппин, без столкновения с другим транспортным средством съехал с правого края проезжей части и упал в яму рядом с автострадой.

По словам пресс-секретаря полиции Верхней Баварии, на момент аварии в автобусе находилось примерно 40–50 человек.

На данный момент известно, что 25 человек получили легкие травмы, двое погибли на месте. Еще один человек находится в критическом состоянии.

В настоящее время автомагистраль полностью перекрыта в обоих направлениях. Согласно предварительным сообщениям о дорожном движении, ожидается, что перекрытие продлится до 11:00.

На месте происшествия задействовано значительное количество спасателей. Прокуратура поручила эксперту выяснить обстоятельства аварии.

13 сентября в Берлине произошла серьезная авария с участием автобуса, в результате которой пострадали 15 человек.

В этом месяце в аварии туристического автобуса в швейцарском кантоне Граубюнден погибли 5 человек, ещё 40 получили ранения различной степени тяжести.

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, который перевозил учащихся средней школы из Германии.