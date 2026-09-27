В Литве предупреждают о сложностях с эвакуацией в случае нападения России

Представители служб гражданской обороны муниципалитетов Литвы, граничащих с Беларусью и Калининградской областью России, предупреждают о проблемах при возможной эвакуации жителей в случае российского нападения.

Слова чиновников цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Особенно сложная ситуация с эвакуацией может сложиться в районе Дивенишковской петли, расположенной на границе с Беларусью. Сотрудник службы готовности Шальчиненкского районного муниципалитета Павел Гоюс заявил, что у муниципалитета есть утвержденный план эвакуации, а маршруты согласованы с военной комендатурой Вооруженных сил.

"Главная дорога, вероятно, будет заблокирована, поэтому, если будет возможность, мы будем ехать не по главным дорогам", – отметил он.

По его словам, возможности муниципалитета по эвакуации жителей будут зависеть также от отведенного на это времени – если всех людей придется вывезти в течение суток, имеющегося на данный момент транспорта не хватит.

"Если, скажем, придется эвакуировать за один день, за сутки, то, конечно, этого не хватит, а если у нас будет двое-трое суток, то, думаю, мы эвакуируем", – сказал Гоюс.

По его мнению, наибольшие проблемы во время массовой эвакуации могут возникнуть из-за организации движения и транспорта.

Между тем Валдас Тамулевичюс, ответственный за готовность к чрезвычайным ситуациям в Варенском районе, расположенном на границе с Беларусью, отмечает, что наибольшую озабоченность вызывает эвакуация жителей с особыми потребностями.

По его словам, те, кто может уехать самостоятельно, сделали бы это на собственном транспорте, а для остальных транспорт организовала бы муниципальная администрация.

"Самая большая проблема – это жители с особыми потребностями, например, лежачие пациенты, их эвакуация; им нужны машины скорой медицинской помощи. Таких машин, конечно, не хватит, чтобы эвакуировать всех жителей, как предусмотрено, в течение трёх дней", – отметил Тамулевичюс.

Муниципалитеты, граничащие с Калининградской областью РФ, указывают на проблемы с транспортом и связью.

В то же время, по данным администрации муниципалитета Юрбаркского района, в случае массовой эвакуации может потребоваться вывоз четверти жителей района – около 5–5,7 тыс. человек, тогда как имеющиеся у администрации ресурсы позволят эвакуировать лишь около 5 тысяч.

"Самые большие вызовы – мобилизация специализированного транспорта для перевозки лежачих больных и информирование жителей в условиях возможных перебоев со связью", – заявила администрация муниципалитета.

Транспортные возможности, обеспечение связи и управление большими потоками людей в качестве основных вызовов называют и в Пагегяйском самоуправлении. В настоящее время в ходе учений на практике проверяется организация эвакуации его жителей в Тельшяйский район.

Несколько иную ситуацию описывает муниципалитет Вилкавишкиского района. По словам его ответственного за готовность Роберта Фишера, для эвакуации жителей можно было бы задействовать и железную дорогу, проходящую через район.

"Наш муниципалитет расположен в выгодном месте, поскольку у нас есть железная дорога, поэтому проблема транспорта решается. Проблема средств решилась благодаря проектам. Нужно лишь учиться и готовиться", – сказал Фишер.

Как сообщалось, Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

На этой неделе литовский премьер Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва подготовила планы эвакуации в связи с растущей угрозой со стороны России. Он уточнил, что имел в виду планы эвакуации городов, в частности Вильнюса.

25 сентября Литва начала свои крупнейшие ежегодные национальные мобилизационные учения "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"), целью которых является проверка того, как страна будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.