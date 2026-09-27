В Молдове обнаружили обломки беспилотника

Вечером 26 сентября пограничники Молдовы обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата за пределами села Волинтири, расположенного в Штефан-Водском районе.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

Обломки неизвестного дрона были обнаружены около 20:25 после получения сообщения от местных жителей.

Пограничники немедленно оцепили территорию. В настоящее время принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отмечается, что Пограничная полиция Молдовы в сотрудничестве с другими компетентными органами постоянно отслеживает ситуацию и поддерживает связь с соответствующими органами власти Украины.

Правоохранители призвали граждан не приближаться и не прикасаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам, а в случае обнаружения таких объектов советуют отойти от места происшествия и немедленно позвонить по номеру 112.

Стоит отметить, что в тот же день на фоне российских атак на Украину неизвестный беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы. Отмечается, что объект вошёл в национальное воздушное пространство в 11:16 утра, приближаясь со стороны посёлка Степановки Одесской области (Украина), и пересёк государственную границу в направлении Новокотовска, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

В 11:18 объект покинул воздушное пространство страны, пересекая границу в районе Лиманского в Одесской области.

Также сообщалось, что ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

18 сентября вблизи Кишинева полиция обнаружила обломки дрона.