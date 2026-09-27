Швейцарцы отвергают инициативу о строгом определении нейтралитета – предварительные результаты

Граждане Швейцарии на референдуме предварительно отвергли предложение внести в конституцию строгое определение нейтралитета, которое могло бы запретить стране вводить санкции против России и расширять сотрудничество с НАТО.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, опубликованные правительством Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам, полученным по состоянию на 13:40 (по киевскому времени), 68,25% швейцарцев проголосовали против инициативы о строгом толковании нейтралитета страны.

Идею, выдвинутую правой Швейцарской народной партией, поддержали 31,75% избирателей.

Данные с избирательных участков будут поступать в течение дня, поэтому результаты могут измениться. Однако, согласно анализу SRF , большинство участников референдума проголосовало против идеи закрепления жесткого определения нейтралитета в конституции.

Хотя швейцарский нейтралитет был международно признан с конца наполеоновских войн в 1815 году, конкретной формулировки его реализации до сих пор нет.

Инициатива, вынесенная на референдум, предлагает закрепить в конституции обязательство не вступать ни в какие военные или оборонные альянсы, а также неучастие страны в военных конфликтах за рубежом.

Помимо прочего, предложение требует, чтобы Швейцария не вводила экономические или дипломатические санкции против воюющих государств, если это не будет решено Организацией Объединённых Наций. Это могло бы подорвать санкционную политику Берна в отношении России, частично синхронизированную с санкционными режимами Европейского Союза.

Швейцарское правительство отклонило идею строгого толкования нейтралитета. Обе палаты парламента также проголосовали против этой инициативы.

Ранее правительство страны приняло "Стратегию безопасности 2026 года", которая включает уже реализуемые меры по укреплению обороны страны. В частности, речь идет о необходимости усилить оборонные возможности, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению. Это также включает сотрудничество с государствами-партнерами.