Президент Сербии подаст в отставку вечером

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что в воскресенье вечером уйдет в отставку со своего поста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PTC.

Вучич заявил журналистам в Нью-Йорке, что, скорее всего, подаст заявление об отставке около 20:00 (21:00 по киевскому времени). Он отметил, что объяснит свое решение позже.

Накануне вечером Вучич заявил в Instagram, что для него большая честь быть президентом Сербии. "Я каждый день старался делать все возможное, оправдывать оказанное мне доверие и верно и преданно служить своей стране. Да здравствует Сербия!" – заявил Вучич.

9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Досрочные парламентские выборы дают Вучичу возможность переформатировать власть до окончания его президентского срока и сохранить политическое влияние уже на посту премьер-министра. Подробности читайте в статье: "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.