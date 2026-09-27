Десятки тысяч человек протестовали в Германии против правительственных реформ

Около 175 тысяч человек в 15 городах Германии вышли в субботу, 26 сентября, на демонстрации против объявленных правительством реформ социальной системы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По оценкам полиции, в Нюрнберге на протест вышли от 20 до 25 тысяч участников. В Эссене – 12 тысяч человек, во Франкфурте-на-Майне – 15 тысяч, в Штутгарте – 16 тысяч, а в Берлине – 5500.

Многотысячные митинги также прошли в Ганновере, Гамбурге, Киле, Ростоке, Магдебурге, Лейпциге, Эрфурте и Саарбрюкене.

Организаторы акции – Объединение немецких профсоюзов (DGB) – заявили о примерно 175 тысячах участников протестов.

Демонстрации прошли на фоне опасений относительно возможных массовых сокращений работников в немецкой промышленности, а также ожесточённых споров о реформах пенсионной системы.

Выступая на митинге в Эссене, глава DGB Ясмин Фахими раскритиковала планы правительственной коалиции и заявила, что профсоюзы "не позволят отнять то, что годами создавалось в сфере социальной политики".

Она особо отметила предложение федерального правительства ослабить нормы немецкого трудового права, касающиеся восьмичасового рабочего дня, а также возможную отмену досрочного выхода на пенсию без сокращения пенсионных выплат. По словам Фахими, власти Германии "уделяют слишком мало внимания росту экономики и промышленной политике и слишком много – сокращению социальных расходов".

Глава профсоюза Ver.di Франк Вернеке также обвинил правительственную коалицию в "нападении на трудовые права и социальное государство".

Правительство Германии аргументирует, что реформы необходимы для укрепления стабильности бюджета на фоне старения населения и роста социальных расходов.

Напомним, после серии провалов своей партии ХДС на сентябрьских выборах в землях канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить курс реформ.

Напомним, на выборах в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября партия канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в земельном парламенте.

Подробнее читайте в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.