Глава МИД Германии: будут ли дальнейшие встречи с Россией, зависит от неё

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке допустил возможность дальнейших встреч с РФ, если с её стороны будет проявлена конструктивная позиция и готовность остановить войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вадефуль сказал в интервью ZDF.

В ответ на вопрос, была ли встреча с Лавровым в США разовым событием или возможны дальнейшие переговоры, Вадефуль сказал, что "это, по сути, зависит от России".

"Если Россия готова к конструктивному диалогу и, прежде всего, если Россия готова прекратить свою войну против Украины, то, несомненно, можно будет вести переговоры", – заявил глава МИД Германии.

Именно поэтому, добавил министр, для него было важно еще раз четко заявить Лаврову, что "мы все вместе стоим на стороне Украины".

"Мы готовы к переговорам, но Россия должна прекратить эту агрессию", – сказал Вадефуль.

Вадефуль также объяснил, что провел встречу с Лавровым, чтобы заявить ему о недопустимости эскалации и чтобы не оставлять переговоры с РФ только на долю США.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.