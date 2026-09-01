У Чорногорії росіянин скоїв потрійне вбивство у стрілецькому клубі

У чорногорському місті Даниловград 30-річний росіянин Михаїл Шабунін вбив трьох осіб на стрільбищі, після чого втік.

Про це повідомляє Vijesti, інформує "Європейська правда".

Про інцидент стало відомо у понеділок, 31 серпня. Поліція закликала місцевих жителів залишатися вдома, поки триває розшук підозрюваного.

Повідомляли, що злочинець за допомогою вогнепальної зброї вбив трьох осіб, які працювали на стрільбищі Češka zbrojevka неподалік від Даниловграда.

За даними видання Vijesti, вбиті були інструкторами на стрільбищі.

Поліція зазначала, що злочинець вбив трьох співробітників тиру, а потім втік.

За попередньою інформацією, зловмисник брав в оренду зброю на цьому стрільбищі.

"З огляду на те, що озброєний злочинець покинув місце події та становить небезпеку, ми закликаємо громадян залишатися у своїх домівках, доки поліція не затримає розшукуваного злочинця", – попереджала поліція у понеділок.

Для пошуку злочинця залучали значні сили поліції та спеціальні поліцейські підрозділи. Навколо безпосередньої та ширшої території в кількох містах встановлювали кордони.

У ніч на 1 вересня стало відомо, що підозрюваного у потрійному вбивстві росіянина виявили в лісі поблизу мікрорайону Топла, що у місті Герцег-Нові.

У момент затримання він відкрив вогонь по поліцейських, а потім вистрілив собі в голову.

Нагадаємо, 27 серпня співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.

А 15 червня 2026 року у Польщі сталося вбивство російського карикатуриста Семьона Скрепецького в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у Скрепецького, він помер на місці.

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