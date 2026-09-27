В Черногории в квартире россиян обнаружили деньги в 8 валютах на сумму почти 1 млн евро и полиграф

В Черногории во время обыска квартиры в Будве, которой пользовались двое граждан России, правоохранители обнаружили деньги в восьми валютах на общую сумму, эквивалентную около миллиона евро, а также полиграф, ИТ-оборудование и средства связи.

Об этом сообщает RTCG, пишет "Европейская правда".

Речь идет о двух гражданах РФ в возрасте 31 и 42 лет. Их задержали 23 сентября на пограничном пункте пропуска "Аэропорт Тиват" по подозрению в контрабанде и отмывании денег.

После задержания правоохранители провели обыск квартиры в Будве на основании ордера, выданного Основным судом в Которе.

В ходе обыска было изъято значительное количество ИТ-оборудования и средств связи, полиграф, а также деньги в восьми валютах. Помимо евро, речь идет о валютах России, Сербии, Израиля, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Кыргызстана. Общая сумма в пересчете составляет около 1 млн евро.

фото: управление полиции Черногории

Также правоохранители обнаружили 1120 евро, которые, по их подозрениям, могут быть поддельными. Все изъятые предметы передадут на экспертизу.

Ранее, во время задержания россиян в аэропорту Тиваты, в их багаже обнаружили 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, значительное количество незадекларированного ИТ-оборудования и лекарств. У них с собой было в общей сложности 19 чемоданов.

В полиции отметили, что продолжают расследование в координации с прокуратурой, Агентством национальной безопасности Черногории и другими силовыми структурами.

В конце августа в черногорском городе Даниловград 30-летний россиянин Михаил Шабунин убил трех человек на стрельбище, после чего скрылся.

Летом правительство Черногории приняло решение о введении с 1 ноября 2026 года виз для граждан России.