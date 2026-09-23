ЗМІ: Єврокомісія прагне завершити процес вступу Албанії в ЄС до кінця 2027 року

Європейська комісія має намір офіційно підтримати термін вступу Албанії до ЄС у 2027 році в новій дорожній карті, що також міститиме перелік ключових завдань, які має виконати ця балканська держава, щоб завершити процес вступу до кінця наступного року.

Про це заявили неназвані посадовці ЄС в коментарі Euronews, пише "Європейська правда".

За словами джерел, Європейська комісія працює над тим, щоб завершити процес вступу Албанії до грудня 2027 року – терміни, які просувала Тирана і які будуть закріплені в дорожніх картах розширення ЄС.

Країна визначила кінець наступного року як термін завершення переговорів про вступ – графік, який прем’єр-міністр Еді Рама та інші високопосадовці неодноразово називали узгодженим планом з Європейською комісією.

Хоча посадовці ЄК підтримали цю мету, Єврокомісія зазвичай не встановлює кінцевих термінів для вступу, оскільки розширення блоку вважається процесом, що ґрунтується на заслугах.

"Як ви знаєте, розширення не працює за датами. Але чим ближче країна наближається до завершення технічної частини процесу вступу, тим більше ми можемо про це говорити або тим ефективніше можемо використовувати ці роки", – заявила в липні комісарка з питань розширення Марта Кос.

Це змінилося після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про серію "дорожніх карт" для країн-кандидатів у своєму щорічному посланні "Про стан Союзу".

"Незабаром ми запропонуємо дорожні карти для тих країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу", – зазначила фон дер Ляєн, назвавши Україну, Молдову та країни Західних Балкан країнами, майбутнє яких належить у ЄС.

Очікується, що дорожні карти визначать орієнтовний графік, щоб дати країнам-кандидатам чіткіше уявлення про напрямок руху.

Вони будуть включені до пакета Комісії з питань розширення – щорічної оцінки стану процесу вступу країн-кандидатів, яка очікується наприкінці жовтня.

У випадку з Албанією до дорожніх карт планується включити перелік ключових завдань – реформ та заходів – необхідних для усунення наявних розбіжностей щодо критеріїв. Такий підхід уже застосовувався щодо Чорногорії – країні, яка вважається лідером в євроінтеграції.

"По суті, Комісія побачила, що цей підхід добре спрацював у випадку з Чорногорією, і хоче його повторити", – повідомив Euronews посадовець ЄС.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

В Албанії раніше наголосили, що готові піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.