У Туреччині судять стендап-коміка за образу Ердогана, йому загрожує до 12 років за ґратами

У Стамбулі розпочався судовий процес у справі стендап-коміка Деніза Гьокташа, якому загрожує до 12 років і 2 місяців позбавлення волі за трьома окремими звинуваченнями, пов’язаними з висловлюваннями, зокрема на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє NTV, пише "Європейська правда".

Коміку, який перебуває під вартою вже 88 днів, інкримінують "публічне підбурювання до ненависті та ворожнечі", "образу президента" та "вихваляння злочинів і злочинців" через висловлювання, зроблені ним під час виступу в театрі "Харбіє".

В обвинувальному акті зазначено, що висловлювання підозрюваного щодо Ердогана "перевищили межі критики та мали характер, здатний образити честь, гідність і репутацію президента в очах громадськості".

Там також стверджувалося, що Гьокташ робив заяви, що "відкрито підбурювали до ненависті та ворожнечі між різними верствами населення з різними релігійними переконаннями". Йдеться про його висловлювання щодо Корану, священної книги ісламу.

В обвинувальному акті зазначено, що слова коміка під час його виступу мали характер, який підривав суспільний порядок, спричиняв розкол та поляризацію, а також ображав жінок.

У своїй заяві поліції перед арештом Гьокташ заперечив висунуті проти нього звинувачення, стверджуючи, що вже тривалий час проводить своє шоу в багатьох містах по всій країні і що він не мав таких намірів.

"Цей епізод є частиною шоу, яке я показую в різних містах Туреччини вже близько трьох років. Це шоу подивилися понад 100 тисяч глядачів, і жоден із них не скаржився, що його образила саме ця частина", – сказав комік.

Він також заперечив, що мав на меті принизити Ердогана.

"Я жодним чином не маю наміру принижувати президента. Слово "диктатор" – це політичний термін і тема, яка часто обговорюється публічно. Це просто слово, подібне до "демократ" чи "автократ", – пояснив він.

Стамбульський суд заарештував стендап-коміка Деніза Гьокташа в липні після того, як його затримали в головному аеропорту міста через виступ, який набрав 9,4 мільйона переглядів на YouTube.

Писали, що у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

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