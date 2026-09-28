В Турции судят стендап-комика за оскорбление Эрдогана, ему грозит 12 лет тюрьмы

В Стамбуле начался судебный процесс по делу стендап-комика Дениза Гёкташа, которому грозит до 12 лет и 2 месяцев лишения свободы по трем отдельным обвинениям, связанным с высказываниями, в частности в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает NTV, пишет "Европейская правда".

Комику, который находится под стражей уже 88 дней, инкриминируют "публичное подстрекательство к ненависти и вражде", "оскорбление президента" и "восхваление преступлений и преступников" из-за высказываний, сделанных им во время выступления в театре "Харбие".

В обвинительном акте указано, что высказывания подозреваемого в адрес Эрдогана "превысили рамки критики и носили характер, способный оскорбить честь, достоинство и репутацию президента в глазах общественности".

Там также утверждалось, что Гёкташ делал заявления, которые "открыто подстрекали к ненависти и вражде между различными слоями населения с разными религиозными убеждениями". Речь идет о его высказываниях в отношении Корана, священной книги ислама.

В обвинительном акте указано, что слова комика во время его выступления носили характер, подрывавший общественный порядок, вызывавший раскол и поляризацию, а также оскорблявший женщин.

В своем заявлении полиции перед арестом Гёкташ опроверг выдвинутые против него обвинения, утверждая, что уже долгое время проводит свое шоу во многих городах по всей стране и что у него не было таких намерений.

"Этот эпизод является частью шоу, которое я показываю в разных городах Турции уже около трёх лет. Это шоу посмотрели более 100 тысяч зрителей, и ни один из них не жаловался, что его обидела именно эта часть", – сказал комик.

Он также опроверг, что имел целью унизить Эрдогана.

"Я ни в коем случае не намерен унижать президента. Слово "диктатор" – это политический термин и тема, которая часто обсуждается публично. Это просто слово, как "демократ" или "автократ", – пояснил он.

Стамбульский суд арестовал стендап-комика Дениза Гёкташа в июле после того, как его задержали в главном аэропорту города из-за выступления, набравшего 9,4 миллиона просмотров на YouTube.

Сообщалось, что в турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер".

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