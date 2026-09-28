На Сицилии грузоперевозчики объявили забастовку из-за высоких цен на топливо

В Италии на Сицилии компании, занимающиеся грузоперевозками, объявили забастовку с 16 по 20 октября, протестуя против высоких цен на топливо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

О приостановке перевозок объявил Комитет сицилийских автоперевозчиков, заявив, что они не получили никакого ответа от правительства на просьбу скорректировать цены.

"Поскольку мы не получили никакого ответа от национального правительства на наш запрос о вмешательстве в тему высоких цен на топливо и никаких новостей относительно выплат по программе Sea Modal Shift, Комитет сицилийских автоперевозчиков объявил о приостановке перевозок и не будет перемещать свои полуприцепы в портах Сицилии, начиная с 00:01 16 октября в течение пяти дней, до полуночи 20 октября", – сказал координатор комитета Сальваторе Белла.

По словам Беллы, убытки для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, в настоящее время составляют от 700 до 900 евро в день на грузовик. Эти убытки ставят под угрозу существование компаний.

Недавно сотни водителей грузовиков в Португалии устроили акцию протеста из-за рекордных цен на топливо.

А бывший президент Франции Франсуа Олланд не исключает возвращения движения, подобного "желтым жилетам", если правительство не сможет принять меры и поддержать профессии, которые больше всего страдают от высоких цен на топливо.