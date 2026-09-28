При попытке пересечь Ла-Манш погибли мигранты

По данным французских властей, в понедельник при попытке пересечь Ла-Манш из Франции в Великобританию погибли несколько мигрантов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Французская морская полиция сообщила, что получила сигнал бедствия от надувной лодки, на которой находились 105 человек и которая попала в бедственное положение.

По данным французских властей, в результате инцидента погибли трое мигрантов, среди которых был ребенок.

Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

Напомним, британские и французские ультраправые заявили, что приложат усилия, чтобы остановить движение лодок с мигрантами через Ла-Манш.

Между тем в ЕС сообщили о решении отправить катера в Ла-Манш для борьбы с лодками мигрантов после того, как в августе 2026 года береговая охрана спасла 157 человек с лодки, которая загорелась во время прохождения протоки.

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