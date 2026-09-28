В ЕС ввели санкции против судей, не допустивших к выборам российских оппозиционеров

28 сентября Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении судей, поддерживавших репрессии против российской оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет внес в список трех судей Верховного суда Российской Федерации и чиновника Генеральной прокуратуры РФ, причастных к решению о запрете участия политической партии "Яблоко" в выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года из-за якобы нарушения авторских прав, экстремизма и других правонарушений. Как утверждают в Совете ЕС, "Яблоко" была единственной политической партией, открыто выступившей против войны России против Украины.

В сегодняшний санкционный список также вошёл судья, приговоривший оппозиционного политика из партии "Яблоко" Льва Шлосберга к 11 годам и одному месяцу лишения свободы за дискредитацию российской армии и распространение фейковых новостей об захватнической войне России против Украины. А также государственного прокурора, который требовал такого сурового приговора.

Кроме того, Совет ЕС включил в список судей, участвовавших в судебных процессах над Максимом Кругловым и Николаем Рыбаковым, другими известными лидерами партии "Яблоко".

В отношении всех них применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Напомним, также 28 сентября в Совете ЕС ввели санкции в отношении лиц, причастных к депортации украинских детей в Россию.

Ранее Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.