В Польше создадут сервисный центр для американских военных вертолетов

В польском Демблине откроется сервисный центр для двигателей американских ударных вертолетов AH-64E Apache.

Об этом пишет Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Соответствующее соглашение подписали авиационный завод №1 и американская компания GE Aerospace. Центр будет обслуживать двигатели T700/CT7, которые используются на 15 типах боевых платформ.

"Эти двигатели для пятнадцати моделей используются в полусотни стран. Только в Европе это 20 клиентов. Конструкция проверена, имеет 135 миллионов часов налета. И именно её будет использовать польская армия", – говорит заместитель министра государственных активов Конрад Голота.

Это – последнее из трёх компенсационных соглашений, связанных с закупкой Польшей 96 вертолётов Apache. Сам контракт на вертолеты оценивается примерно в 40 миллиардов злотых, а первые 15 машин должны поступить в Польшу в 2028 году.

В польском правительстве подчеркивают, что речь идет не только об обслуживании американской техники, но и о создании в Польше инфраструктуры для военной авиации. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик также заявил, что Варшава планирует и в дальнейшем масштабно закупать американское вооружение.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Польша предлагает выплачивать $15 тысяч в год за каждого американского солдата, размещенного на ее территории, и покрывать расходы на инфраструктуру.

Также Польша ведет переговоры с США о создании постоянной базы американских войск в стране. А 23 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".